خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء كوبرى المنصورية

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية للقادم من ميدان النصر لمدة يومين على مرحلتين لتركيب الكمرات الحديدية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الكوبرى العلوى الذى يتم تنفيذه بتقاطع محور المنصورية مع شارع الأهرام فإنه سوف يتم تركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبرى على تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية، والتي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م.

وأكد المصدر، أنه تم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية فى الاتجاه القادم من ميدان النصر لمده يومين على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 19 /سبتمبر / 2020 ابتداءً من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 11 مساءا، وتكون المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 22 /سبتمبر/ 2020 ابتداءً من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 11 مساءا .

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وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلة مرورية بمحيط الأعمال للتسهيل على قائدى المركبات، القادم من ميدان النصر ويرغب فى استكمال السير اتجاه شارع الأهرام يسلك محور المنصورية يمينا ( مسطح الكوبرى) اتجاه مناطق أبو الهول ثم يسارا من أسفل كوبرى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبرى ( بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارا بمحور المنصورية ثم يميناً مرة أخرى اتجاه شارع الأهرام.

وتابع المصدر، على القادم من ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي يسلك محور المنصورية يسارا ( مسطح الكوبرى) ثم يميناً أسفل كوبرى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التى تتخلل الأعمدة الخرسانية للكوبرى (بعد رفع كفاءتها) ثم يساراً مرة أخرى اتجاه محور المنصورية اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وكرداسة.