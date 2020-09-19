محمد نجاتى الصديق المقرب لـ محمد رجب فى "ضربة معلم"

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يجسد الفنان محمد نجاتى خلال أحداث مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب دور الصديق المقرب له ويحاول معه البحث عن وظيفة بعد تخرجه وتتوالى الأحداث بينهما فى مواجهة الكثير من المواقف تكشفها حلقات المسلسل، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
والمسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من مى سليم، النجم رياض الخولى والنجمة الكبيرة أنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز.
وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.
وكان آخر أعمال محمد نجاتي مشاركته فى مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد بدير، محمد نجاتي، سارة سلامة، طارق صبري، مدحت تيخا، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، مايسه الرباط، نرمين ماهر، إنتاج عصام طنطاوي، سيناريو وحوار فتحى الجندي وإخراج عادل الأعصر.
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