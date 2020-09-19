مواعيد مباريات السبت النارى.. انطلاق الدوري الإيطالي وكأس خوان جامبر

تقام اليوم السبت 19 – 9 – 2020، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها إنطلاق منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بالإضافة إلى عودة عجلة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للدوران من جديد في الموسم الجديد. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم إيفرتون × وست بروميتش ألبيون – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد × فولهام – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد × كريستال بالاس – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2 آرسنال × وست هام يونايتد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم فياريال × إيبار – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 خيتافى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم فيورنتينا × تورينو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4 هيلاس فيرونا × روما – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم فيردر بريمن × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا Advertisements اينتراخت فرانكفورت × أرمينيا بيليفيلد – الثالثة والنصف عصرا كولن × هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا شتوتجارت × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا يونيون برلين × اوجسبورج – الثالثة والنصف عصرا بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ – السادسة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم لانس × بوردو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 رين × موناكو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم طنطا × نادى مصر – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت الأهلى × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت موعد مباراة كأس خوان جامبر برشلونة × إلتشى – السابعة مساء – على قناة Barça TV



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