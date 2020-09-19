مى سليم بطلة أمام محمد رجب فى مسلسله الجديد "ضربة معلم"

تلتقى الفنانة مى سليم بالنجم محمد رجب في مسلسله الجديد "ضربة معلم" لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، حيث تعاقدت على العمل الأيام الماضية، وتستعد للشخصية وتواصل تحضيرها قبل انطلاق التصوير الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وإخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح.

ويعد مسلسل "ضربة معلم" التعاون الأول بين مى ورجب في التليفزيون، والمسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من النجم رياض الخولى والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز.

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من ناحية أخرى مى سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ويشارك فى بطولته ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وانتهت مى سليم من تصوير مسلسل "بأثر رجعى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته كل من محمد عز وتوني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارٍ الاستقرار عليهم وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.

يذكر أن محمد رجب يشارك كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة"، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمدعز وهند صبري، وأحمد حلاوة ومجموعة كبير من الفنانين ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

