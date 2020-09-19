سر خروج باتشيكو من حسابات تدريب الزمالك رغم تصدره المرشحين فى البداية

خرج البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، من دائرة المرشحين لتولى تدريب الفريق الأبيض، رغم تصدره قائمة المرشحين فى البداية فور رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ لتولى تدريب التعاون السعودى.

وفور إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك تصدر باتشيكو قائمة المرشحين، وبالفعل تم التواصل معه وأبدى المدرب البرتغالي موافقته على تولى المسئولية ولم يستغرق اتخاذ القرار سوى التفكير لمدة 30 دقيقة فقط، قبل الرد بالقبول والتأكيد على استعداده للحضور إلى القاهرة بأسرع وقت لتولى المسئولية.

وفى إطار متابعة "سوبر كورة" بشكل لحظي لكل ما هو جديد في ملف تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد، تعطلت فجأة صفقة تولي البرتغالي فيريرا قيادة تدريب الزمالك بعد تمسكه بمبلغ 450 ألف دولار شهريا هو ومعاونيه، ورفض تماما تقليل المبلغ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وقبل ساعة واحدة من الآن كان المدرب البرتغالي فيريرا أقرب لتولي المهمة الفنية للقافلة البيضاء، بعد التواصل معه عبر تطبيق زووم لساعات، غير أن التطور المفاجئ المتعلق بقيمة العقد، عطل إتمام التعاقد مع المدرب السابق للأبيض. واعتبر الزمالك المبلغ الذي طلبه فيريرا مبالغاً فيه، لتعود المفاوضات مع السويسري جروس مرة أخرى، والذي اشترط فقط عدم تدخل أحد في اختصاصاته وسيكون توقيع العقد لمدة شهرين فقط.



