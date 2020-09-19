داليا إبراهيم آخر المنضمات لقطار الفنانات المحجبات.. فهل تتراجع؟

الكثير من الممثلات سواء فى عز نجوميتهن أو بعد انطفائها ارتدين الحجاب، لكن اختلفت نتيجة القرار سواء بالاستمرار فى تقديم أعمال فنية أو اعتزال الفن تماما، أو الرجوع فى قرار الحجاب نفسه والعودة للفن من جديد، وفى هذا التقرير نرصد الفنانات اللاتى ارتدين الحجاب بعد إعلان داليا إبراهيم ارتدائه أمس.



داليا ابراهيم

ظهرت، أمس، الفنانة داليا إبراهيم بالحجاب من خلال صور نشرتها على حسابها الشخصى على "فيس بوك" وذلك بعد 3 أشهر من إعلان اعتزالها الفن، وأثنى متابعوها على إطلالتها بالحجاب داعين لها بالتوفيق فى حياتها، فهل تتمسك داليا بالحجاب أم تتراجع عنه شأنها شأن العديد من الممثلات خاصة أنها حتى الآن لم تحذف صورها التى ظهرت بها دون حجاب على حساباتها بالسوشيال ميديا.

وكانت الفنانة داليا ابراهيم قد أعلنت اعتزالها التمثيل فى يونيو الماضى من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عاماً تقريباً إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.



حلا شيحا

كانت أعلنت حلا شيحة اعتزالها الفن عقب فيلم "كامل الأوصاف"، الذى ظهرت خلاله مرتدية الحجاب عام 2006 ، ولم تظهر حلا شيحة فى أى وسيلة إعلامية. وقررت ترك الفن عقب ارتدائها الحجاب والزواج من رجل كندى كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات، ولم تكتف بترك الفن فقط، بل نشرت صورة لها ذات مرة مرتدية النقاب، وذلك قبل أن تتخلى عن الحجاب وتعود للحياة الفنية من جديد وكان أول ظهور فني لها بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019 وتتوالى بعدها الأعمال.

وقالت حلا في لقاء تليفزيوني معها، "إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور".

وقالت حلا شيحة لمنتقديها: "الناس التي تنتقدني لأنني خلعت النقاب والحجاب لا يطبقوا سنة النبي محمد، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده النبي محمد أرسله الله رحمة للعالمين".



عبير صبرى

واتخذت عبير صبرى القرار بشكل مفاجئ وتراجعت فيه لتعود للتمثيل بأدوار يصفها البعض بالجريئة، والتى تعد من أبرز الفنانات التى اندهش البعض بسرعتها فى القرارين.

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وقالت عبير صبرى فى تصريحات إعلامية عن فترة حجابها: "اتأخرت فى التمثيل لأنى اختارت تجربة شخصية مهمة، مبسوطة بيها وهى ارتدائى للحجاب، فلو أخرنى عن التمثيل (طُظ)"، مؤكدة أنها لم تندم على هذه الخطوة.

وأضافت: "ربنا مش هيحاسبنى على أنى ممثلة بس، هتحاسب على كل حاجة، ولبست الحجاب فى فترة كنت عايزة أعرف أكتر عن الدين وأقرب"، موضحة أنها تتمنى أن يتقبل الله منها فترة ارتدائها للحجاب.



شيماء سعيد

المطربة الشابة شيماء سعيد كانت من آخر المشاهير اللاتى ارتدين الحجاب مؤخرا وجاء قرارها بعد تأثرها بوفاة والدها، لتجد ان طريق الحجاب واعتزال الغناء أقرب لقلبها وأريح لنفسيتها.

وأكدت الفنانة والمطربة المعتزلة شيماء سعيد، أن قرار ارتداء الحجاب كان سهلا جدا، مؤكدة أنها كانت أمام خيارين "يا دنيا.. يا ربنا سبحانه وتعالى" لكنها اختارت الدار الآخرة.

وأضافت شيماء، خلال حوار تليفزيونى لها، أنها كانت ملتزمة خلال فترتها الفنية وكان والدها بجانبها دائما قبل وفاته، موضحة أن جملة "يالله إحنا عبدناك حق عبادتك" كانت سببا أيضا فى حجابى، لأنها تحمل معنى كبير جدا لعظمة الله سبحانه وتعالى.

وتابعت شيماء أن قرار الحجاب اتخذته بعد وفاة والدها قائلة: حصلت لى "هزة" وكان من الدوافع لارتداءه، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى أى أحد من الشيوخ أو رجال الدين، لكن كان عن طريق بعض الصديقات تعمقن فى الدين.





"عشت صراعاً بين الدين والفن واخترت السعادة" هذا التفسير الذى قدمته الفنانة اللبنانية أمل حجازى لتبرير قرار ارتدائها الحجاب، وأكدت أمل حجازي أن قرارها لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد صراع طويل عاشته بين عشقها للفن وارتباطها بالدين.