زوجة فيريرا تنشر صورة فوزه بجائزة أفضل مدرب فى مصر قبل ساعات الحسم

نشرت زوجة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للزمالك، صورة له مع باسم مرسى، مهاجم الفريق الأسبق، عندما فاز المدرب البرتغالى بجائزة أفضل مدرب فى مصر من جمعية اللاعبين المحترفين فى 2015 عندما نجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولتى الدورى والكأس إلى جانب قيادته للفريق للتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية.
فيما حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على تكليف الجهاز الإدارى للفريق بتجهيز فيديوهات خاصة لكل مباريات الفريق خلال المرحلة الماضية، من أجل منحها للجهاز الفنى الجديد المقرر تشكيله لقيادة الفريق، خلال الساعات المقبلة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتجهيز الفريق بأفضل صورة لمواجهتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى دور نصف النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك إلى جانب الإحصائيات المختلفة الخاصة باللاعبين وتقرير من الجهاز الطبي مفصل حول حالة جميع اللاعبين سواء على الجانب الطبى أو القياسات البدنية الخاصة بهما وتفاصيل البرامج الخاصة الموضوعة للاعبين.
فيما شدد المستشار مرتضى منصور أن تأجيل منافسات دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بتخطيط من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى جانب الأهلى والفرق المغربية، جاء فى صالح الزمالك، حيث سيتم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد وسيكون أمامه متسعا من الوقت للعمل مع الفريق لمدة شهرا للتحضير بشكل جيد لمواجهتى الرجاء المغربى، ووصف منصور ذلك التأجيل الذى سعى له الأطراف الثلاثة على حد قوله فى كلمته الأخيرة لأعضاء النادى، بإنها مؤامرة جاءت لصالح نادى الزمالك، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق، وذلك للحصول على الوقت الكافى من أجل استقدام مديرا فنيا أجنبيا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة مستبعدا تماما استقدام مدير فنى وطنى لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.
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