السجن 15 سنة لنجلى أحمد السبكى المتهمين بحيازة مخدرات وتغريمهما 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة نجلى المنتج أحمد السبكى، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام. Advertisements وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفانهما. وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي المنتج الفنى احمد السبكى في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل زفاف، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت التحقيق بالقضية.



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