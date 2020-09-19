وفاة قاضية المحكمة العليا يقلب المشهد السياسى قبل انتخابات أمريكا..زعيم الأغلبية فى "الشيوخ" يتعهد بتمرير مرشح "ترامب" لشغل موقع...

تعهد ميتش مكونيل ، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، بالمضي قدمًا فيما يتعلق بتعيين مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ليحل محل روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق لمعركة سياسية استثنائية قبل ستة أسابيع فقط من يوم الانتخابات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وقالت الصحيفة إنه بعد وقت قصير من إعلان وفاة القاضية البالغة من العمر 87 عامًا ، أصدر الجمهوري بيانًا يزيل أي شك حول نيته ، على الرغم من أن الجدول الزمني للقيام بذلك ظل غامضًا بشكل ملحوظ.



ميتش مكونيل

وقال مكونيل في بيان "أعاد الأمريكيون انتخاب أغلبيتنا في عام 2016 وقاموا بتوسيعها في عام 2018 لأننا تعهدنا بالعمل مع الرئيس ترامب ودعم أجندته ، لا سيما تعييناته المتميزة في القضاء الفيدرالي.

وأضاف "مرة أخرى سنفي بوعدنا".. سوف يحصل مرشح الرئيس ترامب على تصويت على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي.

واعتبرت الصحيفة أن وفاة أحد أبرز قضاة المحكمة العليا وأكثرهم شهرة في التاريخ الأمريكي أدى إلى تحويل موسم انتخابات متقلب بالفعل إلى معركة شاملة للسيطرة على كل فرع من فروع الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن يُقابل القرار بغضب من الديمقراطيين ، الذين ما زالوا غاضبين من رفض مكونيل النظر في ترشيح باراك أوباما للقاضي ميريك جارلاند ليحل محل القاضي المحافظ أنطونين سكاليا ، الذي توفي قبل أشهر من انتخابات 2016.

ويعتقد المحللون أن القرار المثير للجدل - والتزام ترامب بتعيين قضاة "مؤيدين للحياة (رافضين للإجهاض)" في المحكمة - كان حاسمًا في فوزه الرئاسي المفاجئ في عام 2016.



القاضية روث

وأدى تأكيد تعيين نيل جورسوش وبريت كافانو في المحكمة العليا إلى الحصول على أغلبية محافظة قوية في المحكمة، وإذا نجح ترامب في تثبيت مرشح ثالث ، فإن الكتلة المحافظة ستهيمن على أعلى محكمة في البلاد ، على الأرجح لعقود قادمة.

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في وقت سابق من هذا الشهر ، كشف ترامب عن قائمة تضم 20 مرشحًا محتملاً للمحكمة.

وكان من بين مجموعة من المحافظين القضائيين ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ: توم كوتون من أركنساس ، وتيد كروز من تكساس ، وجوش هاولي من ميسوري.

وحفزت المحكمة الناخبين المحافظين ، الذين ينظرون إلى السلطة القضائية على أنها حصن ضد المشهد الانتخابي المتغير بينما أصبح الليبراليون مدفوعين بشكل متزايد بالتعيينات القضائية خلال عهد ترامب.

وأثار احتمال وجود أغلبية محافظة انزعاج الناخبين الليبراليين ، الذين يخشون من أن محكمة محافظة ستقلب قرار المحكمة العليا التاريخي ضد ويد ، الذي أقر حق الإجهاض.



تأبين القاضية

واعتبرت "الجارديان" أن الصدام الضخم الذى سيسفر عن اختيار ترامب بديلا لجينسبيرج - وكيف سيكون موقف مجلس الشيوخ في الترشيح - قد يحدد نتيجة الانتخابات في نوفمبر.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ليلة الجمعة ، متحدثًا من مطار في ولاية ديلاوير بعد عودته من رحلة حملته إلى مينيسوتا: "في الأيام المقبلة ، يجب أن نركز على فقدان القاضية وإرثها الدائم... لكن ليس هناك شك ، دعني أكون واضحًا ، أن الناخبين يجب أن يختاروا الرئيس وأن الرئيس يجب أن يختار العدالة التي ينظر فيها مجلس الشيوخ. كان هذا هو الموقف الذي اتخذه مجلس الشيوخ الجمهوري في عام 2016 ، عندما كان هناك ما يقرب من 10 أشهر قبل الانتخابات [و] هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ".

