أول سفير للسودان فى أمريكا منذ 25 عاما يقدم أوراق اعتماده للرئيس ترامب

قدّم السفير نور الدين ساتي، سفير جمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى الولايات المتحدة، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب عبر عن سعادته وامتنانه لتعيين السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان لدى بلاده، وتطلعه لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير نور الدين ساتي عن تفاؤله بالفترة القادمة وسعيه لتعزيز التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأقام السفير ساتي حفل استقبال على شرف المناسبة حضره أعضاء السفارة بواشنطن، ولفيف من السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلاله وداع الملحق العسكري السابق، واستقبال الملحق العسكري الجديد، حيث أعرب السفير السوداني عن ترحيبه بالملحق العسكري الجديد متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في مايو الماضي، عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى أمريكا، وأعلن البلدان أواخر العام الماضي أنهما قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر نحو 25 عاما.



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