مجموعات التقوية.. كيف تساهم فى زيادة دخل المعلمين؟.. إنفوجراف

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعات التقوية بديلا للدروس الخصوصية، مع انطلاق العام الدراسى الجديد 17 أكتوبر المقبل، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، ويوضح "اليوم السابع" من خلال الإنفو جراف التالى كيف تسهم مجموعات التقوية فى زيادة دخل المعلمين؟. يبدأ سعر الحصة من 15 جنيها وحتى 80 جنيها فى الساعتين. فى السابق كان الحد الأقصى للحصة 70 جنيها. تساعد المعلم علي مضاعفة دخله وتعوضه عن الدروس الخصوصية. Advertisements المعلم النشط يمكنه كسب 3 آلاف جنيه فى ساعتين لو تراوح عدد الطلاب في المجموعة من 50 لـ 100 طالب. وفقا لمهارة المعلم.. يحق للطالب اختياره للحصول لديه على مجموعة تقوية. مجموعة التقوية توفر قاعات مجهزة لحماية الطلاب من فيروس كورونا





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