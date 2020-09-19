كومان يضم ريكي بويج لقائمة المطرودين من برشلونة

طلب الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسبانى، من الظهير ريكى بويج البحث عن ناد آخر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية كونه استبعده من قائمة اللاعبين الأساسيين للموسم الجديد 2020-2021، لعدم اقتناعه بقدرات اللاعب الإسبانى الشاب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالد كومان ضم ريكي بويج لقائمة اللاعبين المستبعدين من الموسم الجديد 2020-2021، وأخبر اللاعب بأنه خارج خطته للموسم الجديد، لكون المدرب الهولندى يرى أن مهارات بويج لا تتناسب مع أسلوبه، وطلب منه البحث عن ناد آخر خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكان رونالد كومان قد وضع المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلى أرتورو فيدال على قوائم الراحلين عن برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، منذ انتهاء الموسم السابق، وطلب منهم البحث عن نادى أخر خلال الميركاتو الصيفى الجارى، واستبعدهم من قائمة الفريق الكتالونى في المباراتين التحضيرتين للموسم الجديد أمام خيمناستيكا وجيرونا، الأسبوع الماضى.

وكانت تقارير الصحف قد ربطت اسم لويس سواريز بالانتقال ليوفنتوس الإيطالى خلال الأسابيع الماضية، وأيضا أشارت إلى اقتراب فيدال من الانتقال لإنتر ميلان الإيطالى، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوة رسمية فى الصفقتين حتى الآن.

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وكان كومان أوضح أنه سيعامل سواريز مثل أى لاعب آخر فى الفريق حال تعثر انتقاله، إذ إن هناك شكوكًا في إمكانية انضمامه إلى يوفنتوس بسبب تأخر إجراءات حصوله على الجنسية الإيطالية.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة مبارياته الرسمية فى الموسم الجديد 2020-2021، أمام فياريال فى الدوري الإسبانى، الأحد 27 سبتمبر، حيث تم تأجيل مباراته الإفتتاحية بالليجا بسبب إنهائه الموسم الماضى متأخرا، لمشاركته فى دوري أبطال أوروبا، وكانت أخر مبارياته فى التشامبيونز ليج بالدور ربع النهائى أمام بايرن ميونخ الألمانى، التى خسرها البارسا بنتجية 8-2.



