أب يقتل ابنه طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية في البلينا بسوهاج

توفى قبل قليل شاب يقيم بناحية قرية نجوع مازن بدائرة مركز البلينا، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعى، متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم على يد والده، بسبب خلافات مالية بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبة لقطاع الجنوب، يفيد بقيام أب بالتعدى على نجله بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزى التى قامت بتحويله لمستشفى سوهاج الجامعى نظرا لسوء حالته .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب ونائبه المقدم أسامه طنطاوى والرائد محمد ابوالعطا رئيس وحدة مباحث البلينا بوصول " محمد. م. ر " 28 سنة ويقيم نجوع مازن دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً بجرح طعنى أسفل الصدر من الناحية اليمنى وأخر قطعى بالساعد الأيمن والأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالإنتقال وسؤال زوجته “هايدي. ا. ح” 20 سنة ربة منزل اتهمت والده مصطفي. ر. م55 سنة بإرتكاب الواقعة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مستخدما فى ذلك سلاح أبيض وعللت سبب وجود خلافات مالية.

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تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



