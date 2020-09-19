المنتج كريم أبو ذكرى: ما فعلته "المتحدة" أنقذ الدراما.. والجزيرة تروج أكاذيب

مازالت قناة الجزيرة القطرية تنزف دماً بسبب جروحها الكبيرة التي سببها لها الإعلام المصرى، حيث تستمر في نشر الأكاذيب والعار الذى يلطخ وجوههم، حيث نشرت كذبة جديدة وهى الترويج لاحتكار الإنتاج فى مصر من قبل شركة واحدة فقط، فى حين أن الحقيقة هى فتح السوق تماما أمام جميع شركات الإنتاج للعمل.
المنتج كريم أبو ذكرى ، أوضح لـ"اليوم السابع"، أن ما فعلته الشركة المتحدة خطوة جديدة في تنسيق جهود الإنتاج، مشيراً إلى أن العلاقة بين المنتجين والممثلين أصبحت جيدة للغاية، خاصة بعدما أن أتاحت المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للجميع بتنظيم العلاقة بين الممثلي وشركات الإنتاج، لافتاً إلى أن أكذوبة الجزيرة القطرية فاشلة ومنظومة غبية لا يهمها الا التريوج للأكاذيب.
وأشار أبو ذكرى، إلى أن شركته تعمل حالياً على مسلسل جديد للفنانة هنا الزاهد، وهو مكون من 45 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة ، حيث سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
وأكد أبو ذكرى، أنه لولا ما فعلته المتحدة للخدمات الإعلامية، كان بمثابة تنظيم للعملية الإنتاجية، خاصة أننا الفترة الماضية عانينا من ضخامة الأجور، وبتلك القرارات نظت المتحدة الأنتاج وأصبحت القنوات لم تتلقى الخسارة، كما أن الممثلين يأخذون حقوقهم بشرعية وبدون أزمات.
وتابع أبو ذكرى أنه معروف ومتداول فى كل مكان أن معظم الانتاج لأى مؤسسة يكون من خلال شراكات أى يكون هناك كيان كبير له أزرع انتاجية وما حدث فى العامين الماضيين هو ما يسمى باعادة ضبط السوق من أجل تجنب خسارة القنوات والتى بدورها يؤدى إلى خسارة المنتجين ويصل الحال فى النهاية لتوقف شركات إنتاج عن العمل.
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