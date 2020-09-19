تنسيق 2020.. 110 آلاف طالب يسجلون رغبات بتنسيق المرحلة الثالثة.. السيد عطا يشدد على تسجيل الـ75 رغبة وينصح الطلاب بمراجعة أسعار ...

واصل مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الآلى على مستوى الجامعات الحكومية اليوم السبت ثالثا ايام فتح باب تسجيل الرغبات، استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد وذلك لتسجيل الرغبات وسط إجراءات مشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

شهدت معامل الحاسب الألى بكلية الهندسة جامعة القاهرة صباح اليوم السبت ثالث أيام فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وذلك لى تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعاهد والكليات فى العام الجامعى الجديد 2020/ 2021.

وطبقت إدارة الكلية العديد من الإجراءات الوقائية ومن فيروس كورونا المستجد بدايتها من فحص الطلاب بتوقيع الكشف الحرارى عليهم قبل الدخول إلى مقر الكلية والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتواجد داخل معامل التنسيق عدد من الفنيين وذلك بهدف لمساعده الطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة فى عمليات تسجيل وادخال الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى الجديد.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وشدد السيد عطا، على ضرورة أن يسجل لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الـ75 رغبة وافق لى المعاهد والكليات المتاحة أمام هم لتنسيق المرحلة الثالثة أو المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أهمية لتسجيل الرغبات بصورة صحيحة وترتيبها حتى يتمكن موقع التنسيق من توزيع الطلاب بصورة صحيحة.

وقدم رئيس قطاع التعليم فى وزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق مجموعه من النصائح إلى طلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق جاء فى مقدمتها ضرورة مراجعة أسعار المعاهد الخاصة قبل تسجيل الرغبات للالتحاق بها وذلك للوقوف على قيمه المصروفات بها حتى لا يفاجأ الطالب بارتفاع مصروفات بعض المعاهد ويلجأ مرة أخرى إلى مكتب التنسيق الإعادة ترشيحه خاصة وأن الترشيح فى هذه الحالة سيكون وفقا للحد الأدنى للقبول بالمعاهد الأخرى.

وكشف السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن الموعد المرتقب على فتح باب التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية، موضحا أنه من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى .

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة يوم الاثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساءً وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى لأعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.