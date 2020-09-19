عماد البحيرى خاين.. أقارب وجيران الإخوانى الهارب: الله يلعنه ناكر خير مصر.. واللى يشتم بلده يبقى ندل وقليل الأصل.. ولو مات مش هن...

"أحنا غير موافقين على اللى بيعملوا عماد"، هكذا بدأ ابن أخت الهارب عماد البحيرى حديثه عن الإرهابى الهارب، حيث قال:" احنا عارفين ان فى مصر فى حاجات كتير نقصه ولكن مصر كانت إيه لما استلمها سيادة الرئيس السيسي ودلوقتى بقيت إيه".

وأضاف:" احنا فداء مصر كلها .. ولا عماد البحيرى ولا معتز مطر ولا محمد ناصر ولا أي حد من قنوات الإخوان هيقدر يدمر الوطن مهما اتكلموا والشعب المصري واعى جدا .. والكلام ده كله ما هو إلا خيانة فى حق الوطن".

" ناكر لخير مصر"، هكذا وصفه أحد جيران الهارب عماد البحيرى، منتقدا ما يقوم به من التحريض على مؤسسات الدولة، ونشر الأكاذيب عنها، حيث قال:" مايستحقش يعيش فى مصر مدام ناكر خيرها ..دى بلدك مهما كان.. الله يلعنك لأنك مش مصرى .. مصر دى اللى صايناك وهى اللى عشت فيها"، وقال أحد أقاربه:" لو مات عماد البحيرى مش هنمشي فى جنازته".. وبقوله الله يلعنك".

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"لا نصدق ما تبثه قنوات الإخوان فى القنوات"، هكذا رد أحد جيران عماد البحيرى على ما ينقله من معلومات مغلوطة هدفها هدم مؤسسات الدولة، حيث قال:" ما بنصدقش أى كلام بيقوله الإخوان فى قنواتهم لأن كلام غير مقنع .. واللى يشتم بلده من بره يبقي ندل وقليل الأصل".

"أحنا من غير جيش لا نسوى شيء"، هذه هى الجملة التى أكد عليها أحد جيران عماد البحيرى بمجرد سؤاله عن ما يقوله عن الجيش المصري، حيث أضاف:" أى دولة من غير جيش خربانة".