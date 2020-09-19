صور نادرة للعالمى ابن الباشوات جميل راتب بصحبة فريد الأطرش.. اعرف الحكاية

تمر، اليوم، ذكرى وفاة الفنان الكبير جميل راتب الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 19 سبتمبر من عام 2018، بعد رحلة حية حافلة بالفن وصل خلالها إلى العالمية، بل بدأها بالتمثيل فى أشهر الفرق العالمية وكان أول وأخر عربى ينضم إلى فرقة الكوميدى فرنسيز الفرنسية العالمية الشهيرة.

جميل راتب سليل عائلة من الباشوات تعود إلى الحكم العثمانى وهى عائلة راتب الموظف الكبير فى الديوان الملكى إبان حكم محمد على باشا وكان أبناء العائلة يلتحقون بمدارس الأمراء، والده أبو بكر راتب الذى تزوج من فتاة جميلة ابنة عمر باشا سلطان.

وقع الطلاق بين والد جميل راتب ووالدته فاصطحبته الأم إلى فرنسا عام 1938، وتعذرت عليهما العودة بعد وقوع الحرب العالمية ، ودرس جميل راتب فى فرنسا ، وعاد بعد أن وقع عليه الاختيار للمشاركة فى فيلم أنا الشرق بعد أن درس الدراما والتمثيل فى أكبر المعاهد الفرنسية ، وأجرى اختباراً صعبا وأصبح أحد أعضاء أشهر فرقة مسرحية فى فرنسا والعالم وهى فرقة الكوميدى فرنسيز، فكان أوول ممثل عربى فى تاريخ الفرقة، كما شارك فى العديد من الأفلام العالمية ومنها فيلم لورانس العرب مع النجم العالمى عمر الشريف.



جميل رااتب وفرقة الكوميدى فرنسيز فى ضيافة فريد الأطرش عام 1952

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فريد الأطرش فى بيت جميل راتب

وفى أعداد نادرة من مجلة الكواكب أهداها لنا المؤرخ الفنى نعيم المأمون يظهر الفنن الكبير جميل راتب ضمن أفراد فرقة الكوميدى فرنسيز، التى دعاها الفنان الكبير فريد الأطرش إلى بيته عام 1952 للاستمتاع بليلة من ليالي الشّرق، عندما حضرت الفرقة إلى مصر لتقديم بعض مسرحيّاتها في دار الأوبرا ، وأعد لهم الموسيقار الكبير مائدة العشاء تحوى أصنافاً شرقيّة نالت إعجاب الدعوين، وبعد العشاء جلس الجميع على الأرض وأطفئت الأنوار واستمتع الجميع بغناء فريد الأطرش وكانت المناسبة حضور الفرقة إلى مصر.. مطلع عام 1952.

فريد الأطرش فى ضيافة جميل راتب

وفى عام 1954 أقام جميل راتب بنفسه حفلة فى بيته، لتكريم زميلته الممثّلة الفرنسيّة كلود جودار Claude GodarK ، ودعا إلى الحفل الموسيقار فريد الأطرش، وفي لقطة نادرة تظهر الفنانة عايدة عثمان وهي تطعم فريد الاطرش بيدها من طبق الحلوى، كما يظهر بعض ضيوف جميل راتب يشربون نخب فريد الأطرش، وتنظر إليه الممثلة الفرنسية كلود جوادر نظرة إعجاب.