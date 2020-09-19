رسالة مسربة مع مكسيكية تثير الشائعات حول الحضرى.. والأخير يرد: "كله بالأدب"

أثار عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد تسريب رسالة صوتية له مع مكسيكية، ظهر فيها الحضرى محاولاً ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وبدأت بعض الجماهير تتداول لمقطع الصوتى للحضرى، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من حارس المنتخب السابق.

وجاء رد الحضرى سريعاً، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر، "يا جماعة منعا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أى موضوع يحصل، اللي بيطلب منى رسالة صوتية أو ڤيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمى وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".



عصام الحضرى



تعليقات الجماهير 2



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تعليقات الجماهير

وحقق "الحضرى" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار فى أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوماً عشق الفانلة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.

