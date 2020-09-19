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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بحاجز ترابى بالقصير

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أصيب 7 أشخاص من أسرة وأحدة، اليوم السبت، بينهم 3 أطفال، إثر تصادم سيارة ملاكى بحاجز ترابي، غرب الكمين الشمالى لمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وجارى إنهاء الإجراءات القانونية.

وتوجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، لمكان الحادث على الطريق الدائرى الجديد، وانتقل بعد ذلك إلى مستشفى القصير المركزى، وذلك للاطمئنان على حالة المصابين العامة ومدى احتياجهم لأى نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

ووجه رئيس مدينة القصير جميع المسئولين بالمستشفى، بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.

وأوضح رئيس المدينة أن التشخيص المبدئى للحالات أفاد بأن جميعها مستقرة إلى حين الانتهاء من التشخيص الدقيق، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكيد على سلامة المصابين.

 

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حادث السيارة 

 

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رئيس مدينة القصير يتابع حالة المصابين

 

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رئيس مدينة القصير يتابع حالة المصابين

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رئيس مدينة القصير يتابع حالة المصابين

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رئيس مدينة القصير يتابع حالة المصابين

 

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السيارة بعد اصطدامها بالحاجز الرملى

 

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السيارة محطمة

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المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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