رئيس الوزراء: البناء العشوائى كلف الدولة الكثير.. وحريصون على تنمية كل رقعة بمصر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتى "حدائق العاصمة" و"بدر"، قائلا: " قمنا اليوم بجولة إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق".

وأضاف: "تفقدنا الحى الحكومى، الذى بلغت نسبة التنفيذ فيه معدلات متقدمة، ويظهر النقلة النوعية الكبيرة التى ستكون عليها الوزارات الحكومية اعتبارا من العام المقبل، عندما تتم عملية انتقال العمل إليها، العاصمة الإدارية الجديدة هى نموذج من بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها على نفس المستوى، وتستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة فى مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم".

ولفت إلى التخطيط العمراني السليم الذى يتم من قبل الدولة، حيث يكون شكل العمران مختلفا، وكذا تكون طبيعة وجودة الحياة مختلفة، بخلاف النمو غير المخطط والعشوائى والذى واجهته مصر على مدار أربعة عقود سابقة، موضحًا: "نحن حريصون كل الحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة".

وذكر الدكتور مصطفى مدبولى: "من أجل ذلك، أجدد مناشدتى مرة أخرى للمواطنين بانتهاز المدة الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، والإسراع فى تقنين أوضاع المخالفات التى تمت، موضحًا أنه يتابع مع المحافظين، ونوه إلى أن كل قرار تم اتخاذه كان بغرض التيسيير على المواطن، قائلا: "تتم متابعة الأمر على الأرض لحظة بلحظة، وأي إجراء سنراه في صالح المواطن المصري، سنتخذه بدون تردد".

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وأستطرد قائلا: "بعد الانتهاء من جولة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقلنا إلى مدينة جديدة، سيصدر القرار الجمهورى الخاص بها قريبا، ونحن بدأنا فورا بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في هذه المشروعات والإسراع فى معدلات العمل، وهى مدينة حدائق العاصمة، والتى تعتبر امتدادا لمدينة بدر، والتي كانت تعتبر مدينة جديدة، ولكن مع حجم العمران الكبير بها خلال السنوات الخمس الماضية، تقريبا انتهت أراضيها، ومازال هناك طلب هائل عليها، من أجل ذلك كان التفكير في إنشاء امتداد لها، وهي مدينة "حدائق العاصمة"، على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، واليوم نحن فى مشروع إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بدأنا بها في شهر أبريل الماضى، ونسبة الإنجاز تقترب من 50%، وهذا المشروع بالكامل ينتهى فى آخر شهر يونيو 2021، أى أنه خلال عام سنكون قد انتهينا من بناء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى لشبابنا ولمحدودى الدخل فى منطقة مميزة جدا".

وأكمل قائلا: "هنا ينبغى التأكيد على أن الدولة لديها القدرة على أن تبنى أكبر كمية من الإسكان لكل المستويات، وهذا توجيه الرئيس، إذا رأينا أننا بحاجة لبناء مليون وحدة، سنفعل ذلك بكل تأكيد، والهدف أن نبنى على أسس تخطيط سليمة، بها مدارس ووحدات صحية وملاعب وكافة الخدمات وعلى أعلى مستوى، وكذا الطرق، فالربط بين هذا الموقع والعاصمة الإدارية سيكون أكثر من ممتاز، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، سيعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ 50 % قريبا من هذا العدد بصورة فورية، هذا بالإضافة إلى مشروع آخر يغطى كل الفئات والطبقات من المجتمع، وستكون في الأماكن ذات الطلب العالى".

وأشار مدبولى إلى أنه إذا كان المواطن البسيط يحتاج وحدة سكنية، فسنكون قادرين كدولة على التنفيذ، بالإضافة إلى الأماكن المخططة التى سنسمح بالبناء فيها داخل المدن القائمة.

ووجه رئيس الوزراء رسالة، قال فيها: "كفانا بناء عشوائي غير مخطط، لأن ذلك كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية، وأضاع علينا مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، وأنتج شكلا عمرانيا غير لائق، ومرة أخرى الدولة حريصة كل الحرص أن تمتد يد التنمية والتعمير لكل رقعة فى مصر، على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا ومزيدا من التنمية.