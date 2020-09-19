اعتقال إرهابيين بمحافظة ميسان العراقية

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع بالعراق، اليوم السبت، عن اعتقال إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة ميسان، وقالت القيادة ، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قوة من الفوج الثالث اللواء الأول فرقة الرد السريع تتمكن من اعتقال مطلوبين اثنين"، وأوضحت القيادة ، أنه تم اعتقال العنصرين وفق المادة 4 إرهاب ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية ليلية بمحافظة ميسان وتم ضبط أسلحة خفيفة غير مرخصة بحوزتهم أيضا.

يذكر أن وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين التقى مع النائبة السويديّة سارا سكيتدال رئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، جرى في اللقاء بحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بين الجانبين، وسُبُل تفعيل عمل لجنة العراق؛ لتكون صوتاً قويّاً للعراق في المُؤسّسات الأوروبيّة.

واستعرض الوزير العراقى مستجدات الأوضاع السياسيّة في بلاده والمنطقة، واستعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، مُشِيراً إلى أنّ العراق ينتهج سياسة مُتوازنة، وينأى عن سياسة المحاور، وتسعى الحُكُومة للحوار مع دول الجوار في إطار عدم المساس بسيادة العراق.

كما قدّم الوزير العراقى عرضاً مُوجَزاً عن جُهُود الحُكُومة العراقيّة في مكافحة الإرهاب، وحماية وصون حقوق جميع مُكوّنات الشعب العراقيّ، مُؤكّداً جدية الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون، ومن يقومون بعمليّات الاغتيال ضدّ الناشطين في مجال حقوق الإنسان.