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التشكيل الرسمي لـ برشلونة ضد إلتشي فى كأس خوان جامبر

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أعلن رونالد كومان المدير الفنى لفريق برشلونة تشكيل مواجهة إلتشى، التى تنطلق فى السابعة من مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "كامب نو"، على كأس جوان جامبر للعام الحالى 2020، التى تقام سنوياً ضمن الاستعدادات النهائية للفريق الكتالونى قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2020-2021.

وحقق برشلونة انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان على خيمناستيك تاراجونا بنتيجة 3-1 خلال المباراة الودية التى أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ثم فاز على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا أيضا مساء الأربعاء الماضى.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة مشواره في النسخة الجديدة للدوري الإسبانى بمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الجارى، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقرر تأجيل أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدورى الإسبانى، إذ سيظهر لأول مرة في المسابقة أحد يومى 26 أو 27 سبتمبر ضد فياريال.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى المؤجلة ضد إلتشى إما فى فبراير أو مارس 2021، بينما سيخرج لمواجهة أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية فى 6 يناير.

وكان برشلونة فاز بلقب بطولة كأس خوان جامبر الودية في صيف العام الماضى 2019، بعد الفوز على نظيره أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 على ملعب "كامب نو".

يذكر أن نادى برشلونة يحرص على إقامة بطولة "خوان جامبر" الودية مطلع كل موسم على شرف مؤسس النادى، السويسرى خوان هانز جامبر .

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالى..

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجى روبرتو - بيكيه - لينجليه - خوردى ألبا

خط الوسط: بوسكيتش - دى يونج - كوتينيو

خط الهجوم: ميسى - أنسو فاتى - جريزمان


تشكيل برشلونة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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