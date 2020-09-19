الخطيب يهنئ فريق سيدات كرة السلة بعد الفوز ببطولة دوري السوبر

قدّم محمود الخطيب، رئيس الاهلي التهنئة لفريق كرة السلة «سيدات» بالنادي بعد الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ، الجمعة ، بنتيجة 57-52، وأشاد الخطيب بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للفريق، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات ، وأكد رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير يحمل اللاعبات وجهازهن الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص لاعبات الأهلي وجهازهن الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرتهم على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.

من جانبه ، عبّر علي هاشم، المدير الفني للفريق عن سعادته بفوز الفريق ببطولة دوري السوبر ، مُضيفاً أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي لحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد الفوز بدوري المرتبط.

وأشار هاشم إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراتين الثانية والثالثة في الدوري أمام سبورتنج، بعد الخسارة في المباراة الأولى، ليعود الفريق بقوة ويحصد البطولة الأقوى هذا الموسم ، وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب. واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.

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سيدات كرة السلة بالاهلي



