المنتج هشام جمال: أحصل على أموالى كاملة وبموعدها فى وجود "المتحدة"

قال المنتج هشام جمال، إنه دخل مجال الإنتاج الدرامى عام 2014 وكانت طليعة أعماله مسلسل "لهفة" للنجمة دنيا سمير غانم، بعدها دخلت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية السوق الفنى لكننى لم أشعر بأى اختلاف سلبى فى الوسط الفنى بل على العكس دخولها أضاف رواجًا للأعمال الفنية.

جاء ذلك ردًا على ما تفعله قناة الجزيرة من نشر أكاذيب ليس لها أى أساس من الصحة، حيث ادعت أن هناك شركة واحدة فى مصر تحتكر الإنتاج الفنى.

وأضاف أن من ضمن الاختلافات التى حدثت بالسوق منذ ظهور "المتحدة" أننى أحصل على أموالى كاملة وفى موعدها، نافيا وجود أى شبهة احتكار فى السوق الفنى المصرى.

Advertisements

وكشف عن أنه الآن يحضر لعملين دراميين أحدهما بعنوان "فى بيتنا رابوت" بطولة شيماء سيف، والثانى يتم التحضير له لرمضان المقبل، مؤكدًا أنه حدث انضباط فى السوق الفنى منذ ظهور "المتحدة" فمثلا أصبحت أجور النجوم منطقية دون مغالاة.

وشدد على أنه لم يتوقف عن الإنتاج عاما واحدا، قائلا: "شغلى ماشى طبيعى جدا.. التغيير فى وجود المتحدة كان للأفضل".