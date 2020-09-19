75 دقيقة.. التعادل يحكم مباراة الأهلي والمقاصة

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاصة المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز بالتعادل السلبي ، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفي حكم المباراة هدف للأهلي سجله خالد أوتشو لاعب المقاصة بالخطأ في مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجي قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفي ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

إزدادت المباراة سخونة وتألق محمد الشناوي بعدما أنقذ فرصة هدف مُحقق من إنفراد تام لعمرو مرعي ، وضغط المقاصة مرة أخرى مُستغلاً إنطلاقات محمد إبراهيم وميدو جابر ومرعي لكن الشناوي زاد عن مرماه ببسالة لينحصر اللعب مرة أخرى وسط الملعب وتقل الخطورة على مرمى الفريقين وفي الدقيقة 30 الغي الحكم هدفا سجله فوافي للمقاصة بداعي التسلل.

وأشهر محمد الحنفي بطاقة صفراء لعلي معلول للخشونة ، وقاد عمرو السولية هجمة خطرة للأهلي ومرر كرة طويلة لقفشة ولعب الأخير كرة جيدة إلى أجاي لكن الأخير سددها بشكل سيئ فوق العارضة ، وأنقذ ياسر ابراهيم كرة خطرة من عمرو مرعي وحاول الفريقين التسجيل قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير أهلاوي حيث شارك محمود كهربا بدلباً من جيرالدو ، وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب أنحصار اللعب وسط الملعب ودفع فايلر بأليو ديانج بدلاً من حمدي فتحي ووليد سليمان بدلاً من قفشة في الدقيقة 55.

وفي أول لمسة تعرض ديانج للخشونة من دبش لاعب المقاصة وسط الملعب ولجأ الحنفي لتقنية الفار وبعدها يشهر البطاقة الحمراء لدبش بسبب إعاقة ديانج.

وكاد عمرو مرعي يسجل هدف المقاصة الأول في الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة طولية جيدة وأخترق دفاع الأهلي ولعب كرة جيدة لكنها مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتعرض محمود كهربا لأصابة البسيطة أثر عرقلة من لاعب المقاصة لكنه إستكمل المشاركة في اللقاء وشارك أحمد الشيخ بدلاً من أجاي كما شارك مروان محسن بدلاً من بادجي في الدقيقة68.



