سولشاير بعد الخسارة: أشعر بخيبة أمل.. ونحتاج لصفقات من أجل التحسن

أكد النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، أن أداء فريقه أمام كريستال بالاس لم يكن مقنعا، فى المباراة التى خسرها الشياطين بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بالموسم الكروى الجديد، وقال سولشاير عقب انتهاء اللقاء :"كريستال بالاس استعد بأربع مباريات ودية بينما لعبنا مباراة واحدة فقط، هذا الأمر أظهر أن فترة الاستعداد كانت قصيرة."

وعن موسم الانتقالات، قال سولشاير :"هذا المباراة أكدت اننا بحاجة إلى تحسين الفريق بتدعيمات أخرى، هذا المستوى لن يكون جيد ضد أى فريق فى الدورى:، وتابع المدرب النرويجى قائلا :"يمكنك أن ترى أن الفريق هزيل وكريستال بالاس يستحق الحصول على النقاط الثلاث".

وواصل: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، أعتقد أن هذا يظهر أننا عجزنا عن المنافسة وعلينا أن نتطور بسرعة، هذه ثلاث نقاط أردناها واحتجناها، هناك 37 مباراة متبقية، لكنها إنذار أحمر لنا".

مان يونايتد ضد بالاس



انتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف سجله اللاعب أندروس تاونسند فى الدقيقة السابعة.

فى الشوط الثانى سجل الإيفوارى ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس الثانى فى الدقيقة 74 من ركلة جزاء، أعادها حكم اللقاء بعد ان تصدى الإسبانى ديفيد دى خيا حارس اليونايتد للركلة الأولى التى سددها جوردان أيو.

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وسجل الهولندى دونى فان دى بيك هدف اليونايتد فى أول مشاركة للاعب بعد انضمامه من أياكس فى الدقيقة 80، قبل أن يعود زاخا ويحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 84.

وتأجلت مواجهة مانشستر يونايتد الأولى فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، التى كان من المقرر أن يواجه فريق بيرنلى، بسبب المشاركة الأوروبية، للفريق ووصوله لنصف نهائى الدورى الأوروبى.

وخاض مانشستر يونايتد مباراة ودية وحيدة استعدادًا للموسم الجديد ضد أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، وحسمها الفيلانز لصالحه بهدف دون مقابل من صناعة تريزيجيه.

وكان كريستال بالاس قد حقق الفوز فى الجولة الأولى على ساوثهامبتون بهدف الإيفوارى ويلفريد زاها، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن إيفرتون المتصدر.



