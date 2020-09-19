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حنان سليمان عن شائعة وفاتها: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة"

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ردت الفنانة حنان سليمان على شائعة وفاتها التى تصدرت مؤشرات البحث جوجل، اليوم السبت، قائلة إنها كانت تعتقد أن شائعات الوفاة تطارد النجوم الكبار والناس المهمة – على حد قولها – مضيفة: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة" .

 

 

وأوضحت حنان سليمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أى سوء وتصور أعمالها التى تعاقدت عليها مؤخرًا.

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وكشفت عن أنها ما زالت تصور مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، والذي يعرض حاليًا على قناة CBC ، كما أنها بدأت تصوير أحداث دورها فى مسلسل "خيط حرير" الذى بدأ تصويره مؤخرًا.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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