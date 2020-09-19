حنان سليمان عن شائعة وفاتها: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة"

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وأوضحت حنان سليمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أى سوء وتصور أعمالها التى تعاقدت عليها مؤخرًا.
وكشفت عن أنها ما زالت تصور مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، والذي يعرض حاليًا على قناة CBC ، كما أنها بدأت تصوير أحداث دورها فى مسلسل "خيط حرير" الذى بدأ تصويره مؤخرًا.
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