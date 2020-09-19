ترامب الابن فى آخر رحلة استكشافية قبل معركة الانتخابات الرئاسية.. صور

شارك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه وجمهوره بأحدث ظهور له من رحلته الاستكشافية الأخيرة في غابات الأيائل، والتي ستكون الأخيرة قبل البدء في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها بعد عدة أسابيع، والتي يخوض فيها والده صراع قوي مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وظهر ترامب الابن في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي ملابس المغامرة الاستكشافية وسط الغابات، ليعلن عن آخر رحلاته قبل بدء المعركة الانتخابية المقبلة.

وعلى جانب آخر، قال مسئولون فى هيئة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نشرت شبكة "سي إن إن".

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وكشفت "سي إن إن" عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالى والخدمة السرية يحققان فى أمر هذه الحزمة السامة التى كانت موجهة إلى ترامب وتحتوى على مادة الريسين السامة.

وذكرت الشبكة، أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها فى منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

الجدير بالذكر أن مادة الريسين هو بروتين شديد السمية، يستخرج من بذور نبات الخروع والجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم، ويعتبر أكثر سمية من سم الكوبرا بمرتين.

