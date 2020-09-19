ليفربول يستعرض أبرز 10 اهداف فى تاريخ مواجهاته مع تشيلسى قبل مباراة الغد.. فيديو

في اطار استعدادات فريق ليفربول لمواجهته الثانية في الدورى الإنجليزي أمام تشيلسى بعد ضربة البداية الموفقة أمام ليدز يونايتد نشر الحساب الرسمي لحامل لقب بطولة الدوري فيديو يتطرق لأفضل 10 اهداف سجلها الفريق في تاريخ مواجهاته مع البلوز علي ملعب ستامفورد بريدج منح بهم جمهور الفريق أملاً وحماسة أكبر قبل المواجهة المرتقبة غداً الأحد.

خاض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، التدريب الأخير قبل مواجهة تشيلسى في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، المحدد لها الخامسة والنصف مساء غدا الأحز، على ملعب ستامفورد بريدج.

نشر الموقع الرسمي لنادى ليفربول صور التدريبات الأخيرة للريدز قبل مواجهة تشيلسى، وغلب على اللاعبين طابع المرح خلال التدريبات، حيث تضمنت بعض الأنشطة التنافسية الترفيهية.

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وكان ليفربول قد حصد أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه، بفوزه على ليدز يونايتد، بنتيجة 4 – 3، فى أولى جولات الموسم الجديد من البريميرليج، السبت الماضى.

وكان نادى ليفربول قد أعلن تعاقده رسميا مع الإسبانى تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألمانى، أمس الجمعة، وذكر بيان الريدز الذى نشره على موقعه الرسمى "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة انتقال تياجو ألكانتارا بشكل دائم من بايرن ميونخ"، مضيفا "وقع لاعب خط الوسط الدولي الإسباني على عقد طويل الأمد مع الريدز وأصبح ثاني توقيع للنادي في فترة الانتقالات الصيفية بعد كوستاس تسيميكاس في الماضى أغسطس". وذكر ليفربول على موقعه الرسمى أن تياجو الذى انضم للريدز لمدة 4 مواسم، سيرتدى القميص رقم 6 فى الموسم الحالى، ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، إلا أن التقارير تشير إلى تكلفة الريدز 20 مليون إسترلينى، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز.



