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"عكاظ": السلطات السعودية تحيل واقعة تحرش امرأة بطفل لجهات الاختصاص

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ذكرت صحيفة عكاظ ، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفل سعودى تعرض للتحرش من قِبل امرأة، أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم رصد الحالة.

وأوضح المركز عبر «تويتر» اليوم السبت، أنه يجري اتخاذ اللازم حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى واقعة تحرش امرأة بطفل، معبرين عن استيائهم من الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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