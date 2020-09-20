السلطات الأمريكية تُحبط عملية تسميم دونالد ترامب.. "FBI" يعترض "طرد بريدي" يحتوى على مادة "الريسين" شديدة السمية قبل وصوله للرئي...

قال مسئولو سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة الريسين شديدة السُمية.



ترامب

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسئولين، إنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد، بالإضافة ‘إلى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

فيما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض أنهما يحققان في الأمر، وفق ما نشر المكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز و(سي.إن.إن.) وول ستريت جورنال إن الرسالة التي يُعتقد أنها مرسلة من كندا تم اعتراضها في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض.



بيان إف بي أى

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، إن المكتب وجهاز الخدمة السرية الأمريكية وخدمة فحص الطرود البريدية يتفحصون رسالة مريبة وصلت إلى منشأة بريدية تابعة للحكومة الأمريكية، في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد للسلامة العامة".

وذكرت cnn، أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

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ويأتي الكشف عن هذه المحاولة الفاشلة لتسميم الرئيس الأمريكي، بعد يوم واحد من وفاة القاضية، روث بادر جينسبيرج، التى أثار وفاتها عاصفة سياسية في الولايات المتحدة.

وبوفاة روث بادر جينسبيرج، غابت أيقونة ليبرالية في محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة، وهي معروفة لليسار في الولايات المتحدة بدفاعها الحميم عن حقوق المرأة والحريات المدنية وحكم القانون.



روث بادر جينسبيرج

لكن تأبينها قد تغطي عليه العاصفة السياسية التي تسبب بها غيابها مع شغور مكانها في المحكمة العليا والتي ستندلع قبل الانتخابات الرئاسية بست وأربعين يوما.

الجدير بالذكر أن مادة "الريسين" مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.



