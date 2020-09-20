كوتينيو بعد أول ظهور له مع برشلونة عقب العودة: اشتقت لملعب كامب نو

يبدو أن كوتينيو، نجم فريق برشلونة، يمتلك حماساً كبيراً من أجل اللعب مع فريق برشلونة بعد العودة من بايرن ميونيخ عقب موسم ناجح في ألمانيا قضاه هناك على سبيل الإعارة، توج فيها بلقب دورى أبطال أوروبا.. فيليب كوتينيو أدلى بتصريحات صحفية نشرها الحساب الرسمي لفريق برشلونة مؤخراً على تويتر يقول فيها إنه اشتاق بشكل كبير إلى ملعب كامب نو بعد غياب لمدة موسم كامل.

من ناحية أخرى، أكد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، أهمية الفوز الذى حققه الفريق على نظيره فريق إلتشي، بهدف نظيف، اليوم السبت، فى مباراة كأس خوان جامبر، خاصة أنها المباراة الأولى هذا الموسم على ملعب "كامب نو"، وتحدث كومان بعد نهاية المباراة قائلا: "مباراة إلتشي كانت خاصة بالنسبة لنا، نظرا وأنها الأولى هذا الموسم على ملعبنا، وأتمنى أن نحقق الفوز مرة أخرى، فى حضور الجماهير"، وأضاف المدرب الهولندى: "خلقنا العديد من الفرص خلال مباراة الليلة، ولكن لم نحسن استغلالها، وأعتقد أن أول 20 دقيقة من الشوط الثانى قدمنا خلالها أداء ممتاز للغاية"، وتابع: "ما زلنا فى مرحلة الأعداد للموسم الجديد، وشعور اللاعبين بالتعب فى نهاية المباراة، أمر طبيعى".

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وأشاد مدرب البارسا بالنجم البرازيلى كوتينيو، قائلا: "كوتينيو قطعة مهمة فى هذا الفريق، هو لاعب ممتاز وبيعمل بشكل كبير على تطوير مستواه".

وأشار كومان إلى أنه أخبر لاعبه الشاب ريكى بويج، بضرورة الخروج على سبيل الإعارة فى هذا الموسم، من أجل الحصول على اللعب بطريقة منتظمة، من أجل أن يتطور مستواه، فهو ينتظره مستقبل كبير مع النادى.

وكان برشلونة، قد توج بلقب كأس خوان جامبر الودية، للمرة الـ43 فى تاريخه، بعد فوزه على فريق إلتشي، الصاعد حديثا للدوري الإسباني، بهدف سجله النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، فى الدقيقة الثانية على بداية المباراة.

وتقرر تأجيل أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدورى الإسبانى، إذ سيظهر لأول مرة في المسابقة أحد يومى 26 أو 27 سبتمبر ضد فياريال.

