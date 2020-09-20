طارق يحيى يقود الزمالك أمام طنطا

تأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك في منصبه في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبي جديد حتي الان، وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد يوم الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي كارتيرون ، حيث اكد المصدر ان إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفني خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

وقال المصدر ان فكرة التعاقد مع مدير فني مصري سواء مؤقت او دائم مستبعدة تماما من عقل إدارة النادي، حيث سيكون اسناد المهمة لمدير فني أجنبي خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فني مصري نهائيا.

وعلي مستوي الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة في الدوري ، فقد شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم في ملعب النادي، حيث كان يعاني ساسي من كدمة في الظهر ويؤدي برنامج تاهيلي منذ مباراة طلائع الجيش في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسي بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدي بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفني والطبي للفريق.

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من ناحية اخري ينتظر مسئولو نادى الزمالك الرد النهائي من البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والسد القطري بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

واتفق مسئولو الزمالك علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد ،ويتبقي فقط الحصول علي الموافقة النهائية وارسال توقيعه علي العقد عبر البريد الالكتروني خلال الساعات المقبلة علي ان يكون الإعلان مساء اليوم في حالة ارسال التوقيع رسميا من فيريرا.

فيما استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك علي الدفع بالتشكيل الأساسي ولاعبي الخبرة في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدورى.



