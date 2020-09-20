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التعليم العالى تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وذلك على موقع التنسيق الإلكترونى.

واكدت وزارة التعليم العالى فى بيان صادر عنها منذ قليل، أنه على   الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم علمًا بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع .

وأشارت وزارة التعليم العالى، إلى أنه سيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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