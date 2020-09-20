أحمد عيد: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلى على الحكام ‏رغم مساندتهم"

قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الحكم إبراهيم ‏نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندرى، مضيفًا في تصريحات لبرنامج زملكاوى: "ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كانت صحيحة مائة ‏في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف ‏أحمد فتحي".‏

وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة ‏الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً:"دة بجد ولا كوميكس، ويارتى ‏البيان دة رقم كام"، تابع تصريحاته: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام ‏رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".‏

كما أبدى أحمد عيد اندهاشه من قرارات ‏الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش ‏وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي، قائلاً: "ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم ‏أراها حتى في الأفلام العربية".‏ Advertisements وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة ‏الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب ‏اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم ‏إزاي)؟".‏ وأكد عبد الملك أن ‏البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا هو الأنسب لتدريب الفريق الكرة ‏بالنادي الأبيض، لافتًا: "في حالة المقارنة بين حروس وفيريرا، ‏اختبار الأخير"، وبرر اختياره لفيريرا: "هو مدرب كبير ولديه خبيرة كبيرة، وتدربت تحت ‏قيادته، وأراهى الأنسب في هذه المرحلة".‏ وفسّر نجم الزمالك السابق، تغريداته التي نشرها عبر ‏حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر، عقب تتويج الأهلي ‏بلقب الدوري، قائلاً: "تغريداتي كانت لتذكير البعض بألقاب وبطولات ‏الزمالك هذا الموسم، والبعض يتناسى ما حققه الفريق الأبيض في فبراير ‏ثم الفوز في القمة".‏ ‏ ‏



