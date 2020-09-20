أحمد عيد: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلى على الحكام ‏رغم مساندتهم"

قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الحكم إبراهيم نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندرى، مضيفًا في تصريحات لبرنامج زملكاوى: "ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كانت صحيحة مائة في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف أحمد فتحي".
وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً:"دة بجد ولا كوميكس، ويارتى البيان دة رقم كام"، تابع تصريحاته: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".
كما أبدى أحمد عيد اندهاشه من قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي، قائلاً: "ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم أراها حتى في الأفلام العربية".
وأكد عبد الملك أن البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا هو الأنسب لتدريب الفريق الكرة بالنادي الأبيض، لافتًا: "في حالة المقارنة بين حروس وفيريرا، اختبار الأخير"، وبرر اختياره لفيريرا: "هو مدرب كبير ولديه خبيرة كبيرة، وتدربت تحت قيادته، وأراهى الأنسب في هذه المرحلة".
وفسّر نجم الزمالك السابق، تغريداته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر، عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري، قائلاً: "تغريداتي كانت لتذكير البعض بألقاب وبطولات الزمالك هذا الموسم، والبعض يتناسى ما حققه الفريق الأبيض في فبراير ثم الفوز في القمة".
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