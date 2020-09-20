أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء متوسطة بالسواحل الغربية وطقس مائل للحرارة بالقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد شبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للحرارة، رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.
و شهد أمس السبت شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 88%.
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط برص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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