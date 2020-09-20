قال عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين، إن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد"، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص تطوعوا وخضعوا لاختبارات طبية، حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار"، ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد، عن سوبيانين قوله - إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمدة موسكو يعلن مشاركة أكثر من 60 ألف شخص فى اختبار لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.