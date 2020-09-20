إصابة ربة منزل وطفلها صدمتهما سيارة بميدان العبور فى بنى سويف

أصيبت ربة منزل وطفلها، اليوم الأحد، بعد أن صدمتهما سيارة أمام موقف العبور بمدينة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهما "بسينه.أ.م" 30 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وطفلها"يوسف.ع.ن" 5 سنوات مصاباً بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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