باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد

أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته مشددا أنه سعيد ايضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية: "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتباعها مثلما كان في السابق".، وتابع: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".
وكشف باسم مرس عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى، معلقاً :"تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم".، وتابع: "شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري".، وأضاف: "تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيي مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي
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