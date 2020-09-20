الارشيف / أهم الاخبار

أحمد عيد عبد الملك يؤكد اتفاق الزمالك مع كالديرون حال فشل مفاوضات فيريرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون الرد النهائى من البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للفارس الأبيض والسد القطرى بشأن توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

وكتب أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه على تويتر، "مستنين رد فيريرا لو وافق خير وبركة لو رفض هيبقى غالباً كالديرون جاى يوم الاتنين.. صباح الفل الكلام ده توقع مش معلومة يا عادل بيه".

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

Advertisements

وقال المصدر إن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري، سواء مؤقت أو دائم، مستبعدة تماماً من عقل إدارة النادى، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.

وعلى مستوى الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة فى الدورى، شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم فى ملعب النادي، حيث كان يعانى ساسى من كدمة فى الظهر ويؤدى برنامج تاهيلى منذ مباراة طلائع الجيش فى الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسى بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدى بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق.


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد عيد عبد الملك يؤكد اتفاق الزمالك مع كالديرون حال فشل مفاوضات فيريرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا