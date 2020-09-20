"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور

غيرت كورونا، أشياء كثيرة فى حياتنا، من بينها الدراسة وشكل اليوم الدراسى والفصول من الداخل لحماية الطلاب من خطورة هذا الفيروس، حيث لجأت بعض المدارس إلى تخصيص مقعد لكل طالب لتحقيق التباعد بين الطلاب وبعضهم وترك مسافة تقارب من المتر بين كل مقعد وأخر.

وشهد اليوم الأول من العام الدراسى الجديد فى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تخصيص مقعد لكل طالب وترك مسافات متباعدة بين الطلاب فى الجلوس كإجراء احترازى للطلاب ومنعا من الاختلاط والتقارب فيما بينهم، وحرص الطلاب على حيازة المطهرات خلال جلوسهم فى الفصول وأيضا ارتداء الكمامات بشكل مستمر.

وأكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن تحقيق التباعد بين الطلاب وعدم التقارب أهم عنصر من محاور العام الدراسى الجديد والذى تم التنبيه على مديرى المدارس بضرورة تحقيقه بشكل منتظم ومنضبط لآن حياة الطلاب والحفاظ على سلامتهم أولوية أولى.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.

- يبدأ العام الدراسى الجديد 2021 17 أكتوبر 2020.

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام فى الأسبوع.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوى الحضور يومين أسبوعيًا.



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