ماذا طلب البرتغالى فيريرا من الزمالك قبل اتخاذ قراره النهائى لتدريب الفريق؟

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى فيريرا طلب من مسئولى الزمالك إرسال أسماء كل اللاعبين بالفريق تمهيداً لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب الفارس الأبيض، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "آخر حوار بين الزمالك وفيريرا طلب المدرب البرتغالى إرسال أسماء كل اللاعبين تمهيداً لدراستهم ثم الرد على عرض تدريب القلعة البيضاء مرة أخرى، أمير مرتضى منصور هو الأكثر إصراراً داخل الزمالك على التعاقد مع فيريرا".

وأضاف شوبير، "فيريرا مكسب كبير للزمالك بمنتهى الأمانة، والزمالك مركز فى التعاقد معه حتى لو هيضحى بأموال كثيرة، ولو محصلش هتسمعوا كلام كتير عن مدربين زى باتشيكو".

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

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وقال المصدر، إن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري، سواء مؤقت أو دائم، مستبعدة تماماً من عقل إدارة النادى، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.

وعلى مستوى الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة فى الدورى، شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم فى ملعب النادي، حيث كان يعانى ساسى من كدمة فى الظهر ويؤدى برنامج تاهيلى منذ مباراة طلائع الجيش فى الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسى بالجرى حول الملعب قبل أن يؤدى بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت إشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق.

