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اتحاد الكرة ينعى إيهاب صالح سكرتير عام الجبلاية الأسبق

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أصدر اتحاد الكرة بيانا عبر موقعه الرسمى نعى خلاله المهندس إيهاب صالح الذى وافته المنية صباح اليوم، الأحد، وجاء نص البيان كالتالى: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، المهندس/ إيهاب صالح السكرتير العام الأسبق للاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

على جانب الآخر، وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والخاص بحالات الاستقالة فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ووفقا للتعديل الجديد الذى سيتم وضعه فى اللائحة أنه بمجرد تقديم أى عضو استقالته تصبح مقبولة فورا وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، دون أن يتم منحه مهلة أسبوع للتراجع عن الاستقالة كما كان الحال فى اللائحة القديمة.

وأرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابا للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطالبه فيه بإرسال التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسى حتى يتم إرسالها للأندية تمهيدا لمناقشتها واعتمادها، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الخطاب الأخير الذى تم إرساله للفيفا يعتبر الثالث خلال الفترة الأخيرة خاصة وأن الفيفا لم يرسل اللائحة النهائية حتى الأن. 

 

على صعيد مختلف، رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الاتهامات التى توجه لهم بإخفاء الخطابات التى يرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو تعمد عدم نشرها، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن خطاب التكليف من الفيفا وكذلك العقد الذى وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، يحظران نشر أى خطابات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مضيفا أن خطاب التكليف أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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