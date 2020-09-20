أحمد زاهر يكشف عن صور من كواليس تصوير "زنزانة 7"

شارك النجم أحمد زاهر جمهوره بمجموعة صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "زنزانة 7"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مع عدد من نجوم العمل منهم الفنانة عبير صبري و الفنان نضال الشافعي، معلقا قائلا :" من كواليس #زنزانه_٧ الحمدلله و الشكر لله"، وتصدر فيلم "زنزانة 7"، إيرادات شباك التذاكر في ثانى أيام عرضه، حيث حقق الخميس الماضى إيرادات بلغت 334 ألف و479 جنيه، والفيلم من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبرى وإيهاب فهمي ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏



احمد زاهر ونضال الشافعي



احمد زاهر

زاهر

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كواليس زنزانة 7



احمد زاهر وعبير صبري

وطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى الأربعاء الماضى، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏



