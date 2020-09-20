مدحت العدل يكشف أسباب رفضه عودة جروس للزمالك وترحيبه بـ فيريرا

كشف السيناريست مدحت العدل أنه كان يرفض فكرة تعاقد الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس لتدريب الفارس الأبيض عقب رحيل الفرنسى كارتيرون، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت ضد عودة جروس فنياً، رغم أننى بعد رحيله عن الزمالك ذهبت له الفندق وقدمت له باقة ورد تقديراً لمسيرته مع القلعة البيضاء وقتها، ولكن على الصعيد الفنى كان يعتمد على 14 لاعباً، لو أصيب أحدهم يسقط الفريق، لذا رفضت عودته لقيادة الزمالك".

وأضاف مدحت العدل، "باتشيكو سابنا ومشى ورأيى ميرجعش تانى إنما موقف فيريرا مختلف، هذا مدرب لا أحد يختلف عليه، ورحيله لم يكن بذنب منه وليس لدينا عداوة معه، مجرد اختلاف وجهات نظر، ولازم نشكر مرتضى منصور عشان غير طريقة تفكيره، نحن نهاجمه باستمرار يبقى لما يتغير لازم نشيد بيه، فلقد تعامل مع كارتيرون بمنتهى العقل والحكمة وتنازل من أجل الزمالك وصعوبة الموقف "

وأكد مدحت العدل أن "فيريرا وجهازه المعاون المميز وحب جمهور الزمالك بإمكانهم صنع الفارق، لما يكون عندنا مدرب تلميذه مورينيو لازم الخصم يحترمك، وكالديرون كمان سيرته الذاتية مميزة، إذن نحن أمام خيارين رائعين يتبقى فقط سرعة الحسم حتى يحضر المدرب ويشاهد مباراة طنطا من المدرجات ويتأثر اللاعبين بوجوده "

وأضاف مدحت العدل، "حتى لو تعاقد الزمالك مع مدرب لم يسبق له تدريبه فى وقت سابق، ما المانع ؟ نحن نملك لاعبين دوليين لديهم مرونة تكتيكية تمكنهم من التعاون مع أى مدرب وتنفيذ أفكاره بأسرع وقت ."

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وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

وقال المصدر، إن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري، سواء مؤقت أو دائم، مستبعدة تماماً من عقل إدارة النادى، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.

