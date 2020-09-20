صحيفة القبس الكويتية: كورونا يضرب الشباب بالكويت

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن كورونا يصيب الشباب فى البلاد، وذكرت : "قرعت مصادر صحية مطلعة جرس الخطر إزاء تفشي الفيروس بين فئة الشباب في الكويت".

وقالت المصادر لـ"القبس"، إن أغلبية الإصابات المسجّلة بالفيروس الأسبوع الماضي كانت بين فئة الشباب، خصوصاً في المرحلة العمرية بين 20 و40 عاماً تقريباً.

وأشارت إلى أن أغلبية هؤلاء المصابين أكدوا أن وجودهم الحياتي ينحصر بين الدواوين والمنزل، مع عدم ارتداء الكمامات خلال حضور تلك التجمعات.

وسجّلت الكويت خلال الأسبوع الماضي وحده 5053 إصابة جديدة بـ«كورونا». وأرجعت المصادر أسباب تزايد معدلات الإصابة مؤخراً إلى كثرة التجمعات والاختلاط في الدواوين والمنازل، مبيّنة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ينذر بتزايد الإصابات بين مختلف شرائح المجتمع.

وذكرت المصادر أنه يتم عزل المصاب في المنزل 10 أيام حتى الآن، والمخالط له 14 يوماً، مع متابعة أوضاعهما الصحية من خلال الفرق الصحية وتطبيق «شلونك»، لضمان عدم خروجهما من موقع حجرهما والاختلاط بالآخرين، مشددة على أهمية اتباع الاشتراطات الصحية، لا سيما مع قرب دخول موسم الإنفلونزا الموسمية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وسجّلت البلاد أمس 521 إصابة جديدة، ما جعل إجمالي الإصابات المسجّلة في الكويت يلامس الـ100 ألف إصابة ببلوغ عدد الحالات 99049 حالة.

