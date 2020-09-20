كليب 911 لـ ليدي جاجا يتخطى الـ12 مليون مشاهدة.. فيديو

تخطي كليب اغنية ليدي جاجا الجديد "911"، الـ12 مليون مشاهدة حيث حقق حتى الآن 12,143,565 مليون مشاهدة على يوتيوب، ورغم ذلك إلا أنه لا يعد رقم ضخم لكليب جاجا، لكن رقم ليس ضعيفا مقارنة بالظروف الحالية والتي تشمل ركود سوق الغناء، وطرحت جاجا الفيديو الموسيقى "911"، مؤخرا، حيث شاركت مقطع من "911" عبر حسابها الرسمي على انستجرام معلقة: :"هذا الفيلم القصير شخصي للغاية، بالنسبة لي تجربة مع الصحة العقلية والطريقة التي يمكن أن يترابط بها الواقع والأحلام لتشكيل أبطال في داخلنا وفي كل مكان حولنا".

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ووجهت ليدي جاجا الشكر إلى صناع الفيلم القصير، قائلة :"أود أن أشكر المخرج السينمائي تارسيم لمشاركته فكرة عمرها 25 عامًا كانت لديه لأن قصة حياتي تحدثت معه كثيرًا... لقد مرت سنوات منذ أن شعرت بالحياة في إبداعي لعمل ما فعلناه مع "911".. شكرًا لك بلوجدبوب على اتخاذك قفزة من الإيمان معي لإنتاج سجل لا يخفي سوى الحقيقة".

من ناحية أخرى، حصلت المغنية، ليدى جاجا، على جائزة أفضل فنانة خلال العام، فى حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغانى المصورة، والذى أقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جائزة أغنية العام، وقدمت المغنية المثيرة للجدل بعض الاستعراضات خلال الحفل، والتى ظهرت خلال بملابس مختلفة وبقناع مناسب لكل زى، وفقاً لما ذكره موقع " insider".



