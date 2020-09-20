اتحاد اليد يعلن مجموعات الدورى للموسم الجديد.. صور

عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع ممثلى أندية الدورى الممتاز وأندية الدرجة الأولى وفرق السيدات، لاستعراض المسابقة ونظامها فى الموسم الجديد، بحضور عمرو فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على لجنة المسابقات، ونبيل خشبة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، ومحمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصرى والعربى وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وكرة اليد المصغرة.

وخلال الاجتماع تم شرح نظام المسابقات فى الموسم الجديد على الأندية مع فتح باب المناقشة مع ممثلى الأندية، مع الإعلان عن مجموعات الموسم الجديد كالتالى:



جدول اليد

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد مسبقا عن جدول مباريات دوري المحترفين للرجال والمرتبط موسم 2020-2021، والذي سينطلق 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما عقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هشام نصر اجتماعا الأربعاء بحضور ممثلي أندية دوري المحترفين البالغ عددهم 18 ناديا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. تضم المجموعة الأولى أندية: الزمالك - طلائع الجيش - هليوبوليس - الطيران - الجزيرة - سموحة - حدائق الأهرام - أسيوط الرياضي - بترول أسيوط. Advertisements المجموعة الثانية: الأهلي - سبورتنج - الأولمبي - المعادي - أصحاب الجياد - البنك الأهلي - الزهور - بورسعيد – الشمس. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في افتتاح مبارياته بالمجموعة الأولى، بينما جنبت القرعة الأهلي من المواجهات في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.



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