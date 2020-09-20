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حبس عاطل عذب أبنائه الثلاثة وصورهم انتقامًا من زوجته بسبب خلافات فى الوراق

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل وشقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والسب على على أطفال المتهم الأول البالغين من العمر 11 و 12 و 14 سنة، وتعاطى المواد المخدرة بالنسبة للمتهم الأول، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والدة الأطفال، والتى أكدت فى التحقيقات، أنها تاركة منزل الزوجية من 9 أشهر ومقيمة عند والدها نظراً للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمين مع زوجها ، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا معها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر.

 

وأضافت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التى تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهاً عنها.

 

وبسماع أقوال الأطفال أكدوا أن والدهم كان يستغلهم فى شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل.

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واعترفت شقيقة المتهم بتصوير الواقعة بالإتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة، وسط استغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.

 

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأن الأطفال المتعدى عليهم (3 أطفال " سن 11 ، 12 ، 14") وأن المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، له معلومات جنائية "جارى ضبطه") حيث قام وشقيقته (لا تعمل ، مقيمة بذات العنوان) بالاتفاق مع شقيقها على تصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتى قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك).


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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