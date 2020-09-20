خالد الغندور يتعجب من سجود أحمد كشرى بعد هدف أسوان فى الزمالك

أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اندهاشة من رد فعل أحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى لفريق أسوان، خلال مباراتى أبناء الجنوب أمام سموحة بالجولة 25 والزمالك بالجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، حى كان أسوان قد تعادل مع سموحة بنتيجة 3/3 فى مباراة مثيرة تحكيمياً حيث شهدت احتساب ركلتى جزاء لأسوان، بالإضافة لركلة جزاء لصالح سموحة وطرد لاعبين من أسوان، بينما شهدت مباراة الزمالك فوز أبناء الجنوب على الفريق الأبيض بهدف نظيف، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "كابتن كشرى لما الحكم ظلمه فى ماتش سموحة قال حسبى الله ونعم الوكيل، ولما كسب الزمالك بفاول واضح سجد شكرا لله.. هكذا هى كرة القدم".



خالد الغندور

فى سياق آخر، أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتهنئته بعد فوز أبناء الجنوب على الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 بمسابقة الدورى العام والتى جمعت الفريقين مساء الجمعة ورفع رصيد أبناء الجنوب للنقطة 34، وهو ما دعم حظوظه في البقاء بدورى الأضواء والشهرة.

وكشف رئيس أسوان أن المحافظ هنأ مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين على الأداء المشرف ونتيجة الفوز التى تحققت استمرارا لنتائج الفريق الإيجابية فى الأسابيع الأخيرة، وأشار محافظ أسوان إلى أن نتائج فريق الكرة لنادى أسوان أسعدت الجماهير والشارع الأسوانى.

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وقال أحمد سليمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن محافظ أسوان أكد استمرار الدعم المادى والمساندة لنادى أسوان نظرا للدور الذى يلعبه النادى فى منظومة التنمية المجتمعية، ويجرى محافظ أسوان اتصالاته للاطمئنان على الترتيبات النهائية لفريق الكرة لنادى أسوان خلال مباراة الجولة 30 أمام النادى المصرى بملعب برج العرب.

من جهته قدم اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، الشكر والتقدير من مجلس إدارة نادى أسوان وجمعيته العمومية للواء أشرف عطية على التواصل المستمر مع مجلس إدارة نادى أسوان ودعمه المادى ومساندته ورعايته المستمرة لما ينشده نادى أسوان لإسعاد جماهيره داخل وخارج المحافظة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.

